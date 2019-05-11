Зеленський зустрівся з послом Китаю в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Новообраний Президент Володимир Зеленський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Про це Зеленський повідомив у своєму мікроблозі в Twitter.
"Мав зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції", - повідомив новобраний Президент.
Раніше Зеленський провів ряд інших зустрічей, зокрема, він зустрівся з представником Держдепартаменту Джорджем Кентом, а також з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, з якою обговорили боротьбу з корупцією та пошук мирного врегулювання конфлікту на сході України.
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