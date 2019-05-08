Зеленський обговорив з головою МЗС Канади боротьбу з корупцією та Донбас

"Новообраний Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд боротьбу з корупцією та мінський формат урегулювання конфлікту на сході України", - вказали у прес-службі.

"Ми не хочемо говорити про боротьбу з корупцією, ми хочемо досягти перемоги над нею", – сказав Зеленський.

Вказано, що для цього "його команда робитиме так, щоб громадяни якомога менше контактували з чиновниками". "Наша мета – це держава у смартфоні", – пояснив новообраний Президент.

Зі свого боку Фріланд зазначила, що в деяких сферах навіть Канада може брати приклад з України. Зокрема, це стосується системи електронних декларацій.

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Голова канадського МЗС також запевнила, що Зеленський може розраховувати на підтримку Канади на міжнародній арені.

"Дуже важливо, що за вас проголосувала вся Україна. Демократична Україна, де є успішна економіка, – це приклад для всіх країн пострадянського регіону, зокрема для росіян", – наголосила Фріланд.

Сторони, як повідомляється, також обговорили пошук мирного врегулювання конфлікту на сході України.

"У нас є шанс для припинення вогню та повернення Донбасу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, голова МЗС Канади відвідує Україну з робочим візитом 8 травня.