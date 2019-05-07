Глава МЗС Канади відвідає Україну з робочим візитом 8 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Глава МЗС Канади Христя Фріланд 8 травня відвідає Україну з робочим візитом, де зустрінеться з обраним президентом Володимиром Зеленським та чинним главою держави Петром Порошенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на канадське зовнішньополітичне відомство.
"Міністр зустрінеться з президентом Порошенко, обраним президентом Зеленським, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, главою МЗС Павлом Клімкіним і спікером Верховної ради Андрієм Парубієм, щоб обговорити підтримку народу України, її суверенітету і територіальної цілісності з боку Канади", - відзначили в МЗС.
"Зараз ключовий момент, коли підтримка Канади і підтримка міжнародної спільноти мають величезне значення (для України)", - заявила Фріланд.
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ Канади українського походження Христя Фріланд привітала Православну церкву України із отриманням Томоса про автокефалію та назвала Томос “позитивною зміною у визнанні суверенітету України”.