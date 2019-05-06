Фріланд планує зустрітися з Зеленським і Порошенком
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд планує відвідати Україну і на цьому тижні зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським і діючим Президентом Петром Порошенком. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"Христя Фріланд планує відвідати з візитом Київ на цьому тижні", - повідомив Клімкін.
Він додав, що питання щодо точної дати візиту наразі уточнються, крім того у Фріланд будуть заплановані зустрічі з Петром Порошенком, Володимиром Зеленським та Андрієм Парубієм.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канада фінансово допоможе Україні боротися з дезінформацією на виборах
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ Канади українського походження Христя Фріланд привітала Православну церкву України із отриманням Томоса про автокефалію та назвала Томос “позитивною зміною у визнанні суверенітету України”.