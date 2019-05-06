Фриланд планирует встретиться с Зеленским и Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр иностранных дел Канады Фриланд планирует посетить Украину и на этой неделе встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и действующим Президентом Петром Порошенко. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Фриланд планирует посетить с визитом Киев на этой неделе", - сообщил Климкин.
Он добавил, что вопрос о точной дате визита пока уточнються, кроме того у Фриланд будут запланированы встречи с Петром Порошенко, Владимиром Зеленским и Андреем Парубием.
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Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Канады украинского происхождения Хрыстя Фриланд поздравила Православную церковь Украины с получением Томоса об автокефалии и назвала Томос "позитивным изменением в признании суверенитета Украины".