Фриланд планирует встретиться с Зеленским и Порошенко

"Фриланд планирует посетить с визитом Киев на этой неделе", - сообщил Климкин.



Он добавил, что вопрос о точной дате визита пока уточнються, кроме того у Фриланд будут запланированы встречи с Петром Порошенко, Владимиром Зеленским и Андреем Парубием.



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Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Канады украинского происхождения Хрыстя Фриланд поздравила Православную церковь Украины с получением Томоса об автокефалии и назвала Томос "позитивным изменением в признании суверенитета Украины".