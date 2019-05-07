Глава МИД Канады посетит Украину с рабочим визитом 8 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Глава МИД Канады Христя Фриланд 8 мая посетит Украину с рабочим визитом, где встретится с избранным президентом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канадское внешнеполитическое ведомство.
"Министр встретится с президентом Порошенко, избранным президентом Зеленским, премьер-министром Владимиром Гройсманом, главой МИД Павлом Климкиным и спикером Верховной рады Андреем Парубием, чтобы обсудить поддержку народа Украины, ее суверенитета и территориальной целостности со стороны Канады", - отметили в МИД.
"Сейчас ключевой момент, когда поддержка Канады и поддержка международного сообщества имеют огромное значение (для Украины)", - заявила Фриланд.
Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Канады украинского происхождения Фриланд поздравила Православную церковь Украины с получением Томоса об автокефалии и назвала Томос "позитивным изменением в признании суверенитета Украины".