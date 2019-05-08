Фріланд та Помпео обговорили спільну роботу в Україні

КИЇВ. 8 травня. УНН. Глава міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд у вівторок провела зустріч з державним секретарем США Майком Помпео, під час якої було обговорено питання України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Христі Фріланд у Twitter.