Фріланд та Помпео обговорили спільну роботу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Глава міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд у вівторок провела зустріч з державним секретарем США Майком Помпео, під час якої було обговорено питання України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Христі Фріланд у Twitter.
Під час зустрічі обговорювалася співпраця Канади та США у ключових напрямках, серед яких - робота в Україні.
"Велика зустріч з секретарем Помпео, під час якої ми обговорювали відносини Канади та США, включаючи чіткий суверенітет Канади над Північно-Західним проходом, а також нашу спільну роботу в Арктиці, NAFTA, Венесуелі та Україні", - написала Фріланд.
Також вона повідомила, що мала зустріч з главою МЗС Норвегії Іне Еріксен Сорейде, під час якої, зокрема, говорили, про впровадження реформ в Україні.
"Було приємно знову зустрітися з моїм другом Іне Еріксен Сорейде для обговорення Арктики, зміни клімату та Конференції з реформ в Україні", - написала Фріланд.
Нагадаємо, глава МЗС Канади Христя Фріланд 8 травня відвідає Україну з робочим візитом, де зустрінеться з обраним президентом Володимиром Зеленським та чинним главою держави Петром Порошенко.