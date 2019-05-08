Фриланд и Помпео обсудили совместную работу в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Глава министерства иностранных дел Канады Фриланд во вторник провела встречу с государственным секретарем США Майком Помпео, во время которой обсуждались вопросы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Христи Фриланд в Twitter.
Во время встречи обсуждалось сотрудничество Канады и США в ключевых направлениях, среди которых - работа в Украине.
"Большая встреча с секретарем Помпео, во время которой мы обсуждали отношения Канады и США, включая четкий суверенитет Канады над Северо-Западным проходом, а также нашу общую работу в Арктике, NAFTA, Венесуэле и Украине", - написала Фриланд.
Также она сообщила, что встретилась с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сорейде, во время которой, в частности, говорили, о внедрении реформ в Украине.
"Было приятно снова встретиться с моим другом Ине Эриксен Сорейде для обсуждения Арктики, изменения климата и Конференции по реформам в Украине", - написала Фриланд.
Напомним, глава МИД Канады Фриланд 8 мая посетит Украину с рабочим визитом, где встретится с избранным президентом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.