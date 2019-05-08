Зеленский обсудил с главой МИД Канады борьбу с коррупцией и Донбасс

КИЕВ. 8 мая. УНН. Избранный президентом Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, которая находится с визитом в Киеве. Стороны во время встречи обсудили борьбу с коррупцией и поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщили в УНН в пресс-службе Владимира Зеленского.