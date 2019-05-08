Зеленский обсудил с главой МИД Канады борьбу с коррупцией и Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Избранный президентом Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, которая находится с визитом в Киеве. Стороны во время встречи обсудили борьбу с коррупцией и поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщили в УНН в пресс-службе Владимира Зеленского.
"Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд борьбу с коррупцией и минский формат урегулирования конфликта на востоке Украины", - указали в пресс-службе.
"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - сказал Зеленский.
Указано, что для этого "его команда будет делать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками". "Наша цель - это государство в смартфоне", - пояснил новоизбранный Президент.
Со своей стороны Фриланд отметила, что в некоторых сферах даже Канада может брать пример с Украины. В частности, это касается системы электронных деклараций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фриланд и Помпео обсудили совместную работу в Украине
Глава канадского МИДа также заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.
"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - отметила Фриланд.
Стороны, как сообщается, также обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса", - сказал Зеленский.
Напомним, глава МИД Канады посещает Украину с рабочим визитом 8 мая.