Зеленський зустрівся з представником Держдепу США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Обраний президентом України Володимир Зеленський зустрівся з прибулим до Києва представником Держдепартаменту Джорджем Кентом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу американського посольства в Києві.
"Заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент привітав новообраного Президента Володимира Зеленського з перемогою та наголосив, що Сполучені Штати й надалі готові підтримувати партнерські відносини з Україною для просування політичних та економічних реформ", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, яка перебуває з візитом у Києві. Сторони під час зустрічі обговорили боротьбу з корупцією та пошук мирного врегулювання конфлікту на сході України.