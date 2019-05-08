Зеленский встретился с представителем Госдепа США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Избранный президентом Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшим в Киев представителем Госдепартамента Джорджем Кентом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Киеве.
"Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного Президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, которая находится с визитом в Киеве. Стороны во время встречи обсудили борьбу с коррупцией и поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.