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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с представителем Госдепа США

Зеленский встретился с представителем Госдепа США

Киев  •  УНН

 • 13549 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Избранный президентом Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшим в Киев представителем Госдепартамента Джорджем Кентом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Киеве.

"Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного Президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, которая находится с визитом в Киеве. Стороны во время встречи обсудили борьбу с коррупцией и поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

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