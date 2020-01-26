Зеленский встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау

Отмечается, что на мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи. В своем выступлении Глава государства отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывания в концлагере. “Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа”, — сказал Президент.

Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы. “Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: „Нельзя молчать!“ об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова”, — заявил он.

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По словам Президента, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу. Поэтому трудно представить, какую силу нужно иметь, чтобы выдержать ужасы концлагеря. “Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют темным периодом в истории человечества. И вы — лучи солнца, которые победили темноту”, — сказал Зеленский.

Президент Украины уверен, что сегодня задачей номер один для каждого мирового лидера является искоренить ненависть как самый разрушитель человеческой цивилизации. “Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества”, — подчеркнул Президент.

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Также Глава государства подчеркнул, что Холокост — это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества, и призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения. “Это наш долг перед памятью миллионов невинных жертв, миллионов евреев. Это наш долг перед всеми будущими поколениями”, — сказал он.

Отдельно Зеленский отметил Праведников народов мира. Это те, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев.

“Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены этого высокого звания”, — отметил Президент.

Напомним, накануне Президент Зеленский начал свой двухдневный визит в Республике Польша. Во время визита, кроме польского президента Анджея Дуды, Зеленский встретится с президентами Израиля Реувеном Ривлином и Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.