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Зеленський зустрівся з колишніми бранцями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау

Київ • УНН

 • 13991 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У перший день робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. Про це йдеться у повідомленні, розміщенному на сайті Президента України, передає УНН.

Зеленський зустрівся з колишніми бранцями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау

Зазначається, що на заході були присутні колишні бранці табору та їхні родини. У своєму виступі Глава держави наголосив, що для нього честь і відповідальність зустрітися з тими, хто пережив Голокост та перебування в концтаборі.

“Мабуть, людство ще не вигадало слів, які могли б описати незламність і силу вашого духу”, — сказав Президент.

Зеленський зазначив, що спогади в’язнів Аушвіца, багато з яких видані у книгах, дуже складно читати, оскільки неможливо при цьому стримати сльози. “Більшість цих спогадів об’єднує заклик: „Не можна мовчати!“ Про це потрібно говорити! Молоде покоління повинне знати ці історії, знати про жахіття Голокосту. Щоб на цій планеті ніколи нічого подібного не допустити знову”, — заявив він.

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За словами Президента, навіть для прочитання мемуарів в’язнів Аушвіца потрібно мати силу. А тому важко уявити, яку силу необхідно мати, щоб витримати жахіття концтабору. “Ви це зробили! Ви неймовірні люди! Дуже сильні й дуже сміливі. Ви надихаєте ніколи не здаватися. Голокост називають найтемнішим періодом в історії людства. І ви — промені сонця, які перемогли темряву”, — сказав Зеленський.

Президент України впевнений, що сьогодні завданням номер один для кожного світового лідера є викоренити ненависть як найбільший руйнівник людської цивілізації. “Міжнародна спільнота має об’єднатися й не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму. Має стояти на сторожі гуманізму, толерантності та свободи. Зупинити зло, перш ніж воно стане небезпечним для людства”, — підкреслив Президент.

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Також Глава держави наголосив, що Голокост — це жахлива трагедія єврейського народу й трагічний урок для всього людства, і закликав пам’ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення. “Це наш обов’язок перед пам’яттю мільйонів невинних жертв, мільйонів євреїв. Це наш обов’язок перед усіма майбутніми поколіннями”, — сказав він.

Окремо Зеленський відзначив Праведників народів світу. Це ті, хто не був байдужим і ризикував власним життям для порятунку євреїв.

“Я пишаюся тим, що понад дві з половиною тисячі українців удостоєні цього високого звання”, — зазначив Президент.

Нагадаємо, напередодні Президент Зеленський розпочав свій дводенний візит у Республіці Польща. Під час візиту, крім польского президента Анджея Дуди, Зеленський зустрінеться з президентами Ізраїлю Реувеном Рівліном та Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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