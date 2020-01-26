Зеленський розпочав дводенний візит у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав свій дводенний візит у Республіці Польща. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Республіки Польща. Глава держави візьме участь у пам’ятних заходах у м. Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що програмою візиту також передбачена зустріч Володимира Зеленського з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Як повідомлялося раніше в УНН, Президент України Володимир Зеленський перебуватиме 26-27 січня з робочим візитом у Республіці Польща, де візьме участь у ряді заходів.