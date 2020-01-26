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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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Зеленський розпочав дводенний візит у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав свій дводенний візит у Республіці Польща. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

Зеленський розпочав дводенний візит у Польщі

"Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Республіки Польща. Глава держави візьме участь у пам’ятних заходах у м. Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програмою візиту також передбачена зустріч Володимира Зеленського з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент України Володимир Зеленський перебуватиме 26-27 січня з робочим візитом у Республіці Польща, де візьме участь у ряді заходів.

Українські Національні Новини

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