Зеленський сьогодні відправляється з робочим візитом до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський перебуватиме 26-27 січня з робочим візитом у Республіці Польща, де візьме участь у ряді заходів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
"26-27 січня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща з метою участі в пам’ятних заходах, які відбудуться у м. Освенцимі в 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Програмою візиту також передбачена зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський: давайте називати пам'ятники і вулиці на честь людей, чиї імена не провокують конфлікт.