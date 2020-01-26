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Зеленский сегодня отправляется с рабочим визитом в Польшу

Киев • УНН

 • 17562 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться 26-27 января с рабочим визитом в Республике Польша, где примет участие в ряде мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Зеленский сегодня отправляется с рабочим визитом в Польшу

"26-27 января Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г. Освенцим в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча с Президентом Польши Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский: давайте называть памятники и улицы в честь людей, чьи имена не провоцируют конфликт.

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