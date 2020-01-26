Зеленский начал двухдневный визит в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал свой двухдневный визит в Республике Польша. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Республику Польша. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с Президентом Польши Анджеем Дудой.
Как сообщалось ранее в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться 26-27 января с рабочим визитом в Республике Польша, где примет участие в ряде мероприятий.