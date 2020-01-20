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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 2086 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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В Україні немає антисемітизму - Зеленський

Київ • УНН

 • 15030 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні немає антисемітизму. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ізраїльській газеті The Times of Israel, повідомляє УНН.

В Україні немає антисемітизму - Зеленський

"Ми маємо дуже цікаву статистичну інформацію, яка буде дуже цікава для Ізраїлю. Існує опубліковане опитування дослідницького центру Pew Research Center за 2018 рік, яке оцінювало рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму був в Україні", - заявив Зеленський.

Зеленський додав, що в його жилах тече єврейська кров, але це нікого не хвилює, бо українці обрали його Главою держави.

"У мене єврейська кров. І я Президент. І нікого це не хвилює, чи не так? Нікому немає діла. Ніхто не питає мене про це ... Звичайно, у нас є відсоток радикальних людей, але він дуже маленький. І саме тому я не боюся опору планам з будівництва меморіалу в Бабиному Яру", - сказав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідає Світовий форум Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, присвячений 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцим).

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