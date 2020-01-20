В Україні немає антисемітизму - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні немає антисемітизму. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ізраїльській газеті The Times of Israel, повідомляє УНН.
"Ми маємо дуже цікаву статистичну інформацію, яка буде дуже цікава для Ізраїлю. Існує опубліковане опитування дослідницького центру Pew Research Center за 2018 рік, яке оцінювало рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму був в Україні", - заявив Зеленський.
Зеленський додав, що в його жилах тече єврейська кров, але це нікого не хвилює, бо українці обрали його Главою держави.
"У мене єврейська кров. І я Президент. І нікого це не хвилює, чи не так? Нікому немає діла. Ніхто не питає мене про це ... Звичайно, у нас є відсоток радикальних людей, але він дуже маленький. І саме тому я не боюся опору планам з будівництва меморіалу в Бабиному Яру", - сказав Президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідає Світовий форум Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, присвячений 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцим).