В Украине нет антисемитизма - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине нет антисемитизма. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью израильской газете The Times of Israel, сообщает УНН.
"У нас есть очень интересная статистическая информация, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, который оценивал уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине", - заявил Зеленский.
Зеленский добавил, что в его жилах течет еврейская кровь, но это никого не волнует, потому что украинцы избрали его Главой государства.
"У меня еврейская кровь. И я Президент. И никого это не волнует, не так ли? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом ... Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру", - сказал Президент.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетит Всемирный форум Холокоста 22-23 января в Иерусалиме, посвященный 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).