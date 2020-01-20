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В Украине нет антисемитизма - Зеленский

Киев • УНН

 • 15030 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине нет антисемитизма. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью израильской газете The Times of Israel, сообщает УНН.

В Украине нет антисемитизма - Зеленский

"У нас есть очень интересная статистическая информация, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, который оценивал уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине", - заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что в его жилах течет еврейская кровь, но это никого не волнует, потому что украинцы избрали его Главой государства.

"У меня еврейская кровь. И я Президент. И никого это не волнует, не так ли? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом ... Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру", - сказал Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетит Всемирный форум Холокоста 22-23 января в Иерусалиме, посвященный 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

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