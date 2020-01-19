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Зеленський відвідає Ізраїль з нагоди річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідає Світовий форум Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, присвячений 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцим). Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю Президента України виданню The Times of Israel.

Зеленський відвідає Ізраїль з нагоди річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау - ЗМІ

Зеленський відкладав остаточне підтвердження, тому що йому потрібно було бути впевненим, що спочатку будуть розглянуті всі питання, пов'язані з поверненням Іраном в Україну тіл українських громадян, які загинули в авіакатастрофі 8 січня.

За словами Президента України, було б справедливо запропонувати йому виступити на цьому заході.

"Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий з євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Я знаю, що у ізраїльської сторони інший формат... Нас не запросили виступати. Але в будь-якому випадку, я буду присутній на цій церемонії", - сказав глава держави.

Зеленський нагадав про плани почати будівництво в 2020 році в Бабиному Яру меморіалу для убитих там нацистами євреїв. Він розповів, що проект включає в себе історичний музей, в ньому буде розказана вся історія про 150 тисяч євреїв, страчених в Бабиному Яру.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда не приїде на Всесвітній форум пам’яті жертв Голокосту, який відбудеться 23 січня в меморіальному комплексі Яд Вашем, бо в програмі не передбачена можливість його виступу.

Раніше Дуда назвав умови, при яких він поїде на 75-у річницю звільнення Освенцима. Серед них було надати слово Дуді до або після виступу президента РФ Володимира Путіна.

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