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Зеленский посетит Израиль по случаю годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау - СМИ

Киев • УНН

 • 13257 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Всемирный форум Холокоста 22-23 января в Иерусалиме, посвященный 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Президента Украины изданию The Times of Israel.

Зеленский посетит Израиль по случаю годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау - СМИ

Зеленский отладывал окончательное подтверждение, так как ему нужно было быть уверенным, что сначала будут рассмотрены все вопросы, связанные с возвращением Ираном в Украину тел украинских граждан, погибших в авиакатастрофе 8 января.

По словам Президента Украины, было бы справедливо предложить ему выступить на этом мероприятии.

"Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем. Я знаю, что в израильской стороны другой формат... Нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии", - сказал глава государства.

Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых там нацистами евреев. Он рассказал, что проект включает в себя исторический музей, в нем будет рассказана вся история о 150 000 евреев, казненных в Бабьем Яру.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда не приедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем, так как в программе не предусмотрена возможность его выступления.

Ранее Дуда назвал условия, при которых он поедет на 75-ю годовщину освобождения Освенцима. Среди них было условие предоставить слово Дуде до или после выступления президента РФ Владимира Путина.

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