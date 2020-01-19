Зеленский посетит Израиль по случаю годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Всемирный форум Холокоста 22-23 января в Иерусалиме, посвященный 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Президента Украины изданию The Times of Israel.
Зеленский отладывал окончательное подтверждение, так как ему нужно было быть уверенным, что сначала будут рассмотрены все вопросы, связанные с возвращением Ираном в Украину тел украинских граждан, погибших в авиакатастрофе 8 января.
По словам Президента Украины, было бы справедливо предложить ему выступить на этом мероприятии.
"Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем. Я знаю, что в израильской стороны другой формат... Нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии", - сказал глава государства.
Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых там нацистами евреев. Он рассказал, что проект включает в себя исторический музей, в нем будет рассказана вся история о 150 000 евреев, казненных в Бабьем Яру.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда не приедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем, так как в программе не предусмотрена возможность его выступления.
Ранее Дуда назвал условия, при которых он поедет на 75-ю годовщину освобождения Освенцима. Среди них было условие предоставить слово Дуде до или после выступления президента РФ Владимира Путина.