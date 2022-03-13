Зеленский сменил главу СБУ во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины во Львовской области. Об этом свидетельствуют указы на сайте главы государства, пишет УНН.
Детали
Президент Украины указом от 12 марта уволил Ивана Осипчука с должности начальника управления Службы безопасности Украины во Львовской области.
Другим указом на место Осипчука назначили его заместителя Артема Бондаренко.
Напомним
13 марта враг нанес ракетный удар по международному центру миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области. По предварительным данным, 34 человека погибли.
Как объяснили в МВД, враг делает все для разрушения военной инфраструктуры, которая способна обеспечить боевое функционирование и применение украинской авиации.