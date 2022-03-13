Зеленский сменил главу СБУ во Львовской области

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Президент Украины указом от 12 марта уволил Ивана Осипчука с должности начальника управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Другим указом на место Осипчука назначили его заместителя Артема Бондаренко.

Напомним

13 марта враг нанес ракетный удар по международному центру миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области. По предварительным данным, 34 человека погибли.

Как объяснили в МВД, враг делает все для разрушения военной инфраструктуры, которая способна обеспечить боевое функционирование и применение украинской авиации.