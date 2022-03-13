Зеленський змінив голову СБУ на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив голову Служби безпеки України у Львівській області. Про це свідчать укази на сайті глави держави, пише УНН.
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Президент України указом від 12 березня звільнив Івана Осипчука з посади начальника управління Служби безпеки України у Львівській області.
Іншим указом на місце Осипчука призначили його заступника Артема Бондаренко.
Нагадаємо
13 березня ворог завдав ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні у Львівській області. За попередніми даними, 34 особи загинуло.
Як пояснили у МВС, ворог робить все для руйнації військової інфраструктури, яка здатна забезпечити бойове функціонування і застосування української авіації.