Обстріл Яворівського полігону: 9 людей загинуло, 57 поранені

За попередньою інформацією, окупанти запустили понад 30 ракет із Саратова (Росія), частину ракет збили.

«57 людей травмовані, перебувають у лікарні. 9 героїв загинули. Це офіційно підтвердженні дані. На цей час здійснюється гасіння пожежі, розбір уламків», - повідомили в ОДА.

Нагадаємо

13 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні.