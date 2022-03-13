Обстріл Яворівського полігону: 9 людей загинуло, 57 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В результаті авіаудару по Яворівському полігону у Львівській області за інформацією на даний час загинуло 9 осіб, передає УНН з посиланням на інформацію оприлюднену представником Львівської ОДА.
За попередньою інформацією, окупанти запустили понад 30 ракет із Саратова (Росія), частину ракет збили.
«57 людей травмовані, перебувають у лікарні. 9 героїв загинули. Це офіційно підтвердженні дані. На цей час здійснюється гасіння пожежі, розбір уламків», - повідомили в ОДА.
Нагадаємо
13 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні.