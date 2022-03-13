Обстрел Яворивского полигона: 9 человек погибли, 57 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В результате авиаудара по Яворивскому полигону во Львовской области по информации на данный момент погибли 9 человек, передает УНН со ссылкой на информацию, обнародованную представителем Львовской ОГА.
По предварительной информации, оккупанты запустили более 30 ракет из Саратова (Россия), часть ракет была сбита.
«57 человек травмированы, находятся в больнице. 9 героев погибли. Это официально подтвержденные данные. В настоящее время осуществляется тушение пожара, разбор обломков», - сообщили в ОГА.
Напомним
13 марта российские оккупанты совершили авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности.