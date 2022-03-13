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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 1017 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Єнін пояснив мотиви атак окупантів по західній Україні

Єнін пояснив мотиви атак окупантів по західній Україні

Київ • УНН

 • 215862 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Ворог робить все для руйнації військової інфраструктури, яка здатна забезпечити бойове функціонування і застосування української авіації. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, коментуючи удари по Західній Україні, пише УНН.

Цитата

“Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу нашої держави, і на сьогоднішній день робиться все для руйнації тієї військової інфраструктури, яка здатна забезпечити бойове функціонування і застосування нашої авіації. Наразі українською стороною робиться все можливе для прикриття відповідних аеродромів, і решти військово-повітряної інфраструктури силами протиповітряної оборони”, - сказав Єнін.

Нагадаємо

У Івано-Франківську російські окупанти завдали авіудар по аеропорту.

Крім того, 13 березня ворог завдав ракетний удар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні у Львівській області. За попередніми даними 34 особи загинуло.

Українські Національні Новини

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