Єнін пояснив мотиви атак окупантів по західній Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Ворог робить все для руйнації військової інфраструктури, яка здатна забезпечити бойове функціонування і застосування української авіації. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, коментуючи удари по Західній Україні, пише УНН.
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“Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу нашої держави, і на сьогоднішній день робиться все для руйнації тієї військової інфраструктури, яка здатна забезпечити бойове функціонування і застосування нашої авіації. Наразі українською стороною робиться все можливе для прикриття відповідних аеродромів, і решти військово-повітряної інфраструктури силами протиповітряної оборони”, - сказав Єнін.
Нагадаємо
У Івано-Франківську російські окупанти завдали авіудар по аеропорту.
Крім того, 13 березня ворог завдав ракетний удар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні у Львівській області. За попередніми даними 34 особи загинуло.