У Івано-Франківську російські окупанти завдали авіудар по аеропорту

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"За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються. Я нагадую, що ціль ворога - посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України. Треба бути максимально уважними та обережними, коли чуєте повідомлення про небезпеку з офіційних джерел (від мене, від голови військової адміністрації чи з додатку "Тривога"). І виконуйте вказівки, які вам дають! Райони наближені до аеропорту я прошу за можливості переїхати", - повідомив він.

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