В Ивано-Франковске российские оккупанты нанесли авиудар по аэропорту

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"По предварительной информации сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются. Я напоминаю, что цель врага-посеять панику и страх. Враг может и будет наносить удары в тылу Украины. Надо быть максимально внимательными и осторожными, когда слышите сообщения об опасности из официальных источников (от меня, от главы военной администрации или из приложения "Тревога"). И выполняйте указания, которые вам дают! Районы приближенные к аэропорту я прошу по возможности переехать", - сообщил он.

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