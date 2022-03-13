Енин объяснил мотивы атак оккупантов по западной Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Враг делает все для разрушения военной инфраструктуры, которая способна обеспечить боевое функционирование и применение украинской авиации. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, комментируя удары по Западной Украине, пишет УНН.
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“Враг чрезвычайно обеспокоен усилением военно-воздушного потенциала нашего государства, и на сегодняшний день делается все для разрушения той военной инфраструктуры, которая способна обеспечить боевое функционирование и применение нашей авиации. Сейчас украинской стороной делается все возможное для прикрытия соответствующих аэродромов, и остальных военно-воздушной инфраструктуры силами противовоздушной обороны”, - сказал Енин.
Напомним
В Ивано-Франковске российские оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту.
Кроме того, 13 марта враг нанес ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области. По предварительным данным 34 человека погибли.