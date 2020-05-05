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Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ

Киев • УНН

 • 27226 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ он подписал 5 мая 2020 года, передает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ

"Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма, который обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций", - говорится в сообщении.

В состав делегации также вошли:

▪️вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),

▪️ голова Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации),

▪️ заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),

▪️ глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),

▪️ заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),

▪️ глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

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"Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников. На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ", - отметили в пресс-службе ОП.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, который по поручению Главы государства модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ Президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

"Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций", - отметил Ермак.

Он отметил, что Владимир Зеленский пристально следит за деятельностью ТКГ и заинтересован в интенсификации работы группы для получения более весомых результатов.

Как сообщалось ранее в УНН, Россия на переговорах в "нормандском формате" представила свое видение "консультативного совета".

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