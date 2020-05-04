Резніков стане заступником голови української делегації у ТКГ - Єрмак

“Наша біль, наша трагедія — це війна на Донбасі. Ми не зупинимось, поки вся наша територія не буде звільнена від окупантів і ми не повернемо наші території, тобто і Донбас, і Крим. Я хочу сказати, ще раз сказати слова подяки нашим західним партнерам, нашим друзям, які весь цей час підтримують український народ”, - сказав Єрмак.

За його словами, українська влада докладає максимум зусиль для виконання домовленостей грудневого саміту лідерів “нормандського формату”.

“На жаль, я вимушений вам сказати, що багато з цих домовленостей досі не виконано. Безумовно, є досягнення. Сьогодні ми звільнили з полону 131 людину. Але продовжують стріляти, не завершена програма щодо розмінування, досі не допущений Червоний Хрест, а без цього неможливо ефективно продовжувати шукати всіх наших людей на непідконтрольної території. І досі не узгоджені три нові місця для розведення” — наголосив Єрмак.

Також він наголосив, що саме тому за дорученням Президента він запропонував це зробити представникам всіх інших трьох країн-учасників Нормандського формату долучитись і особисто приїхати до Мінську щоб побачити, що відбувається, чому не виконуються домовленості. “Висновок який ми зробили — сьогодні дуже важливо надати Мінську нового імпульсу. І Україна це робить. Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій в Мінську в Тристоронній контактній групі. Тобто, тепер наряду з керівником нашої делегації, паном Кучмою, його заступником стає віце-прем’єр міністр, пан Рєзніков, а також ми додаємо у кожній підгрупі представників відповідних міністерств на рівні не нижче заступника міністра, також додаємо представників парламенту. Так, кілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи”, - сказав Єрмак.

Як повідомляв УНН раніше, наступні засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі і її робочих груп заплановані на 13-14 травня.