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Резніков стане заступником голови української делегації у ТКГ - Єрмак

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков буде призначений заступником голови Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеоконференції, організованої Atlantic Council, передає УНН.

Резніков стане заступником голови української делегації у ТКГ - Єрмак

“Наша біль, наша трагедія — це війна на Донбасі. Ми не зупинимось, поки вся наша територія не буде звільнена від окупантів і ми не повернемо наші території, тобто і Донбас, і Крим. Я хочу сказати, ще раз сказати слова подяки нашим західним партнерам, нашим друзям, які весь цей час підтримують український народ”, - сказав Єрмак.

За його словами, українська влада докладає максимум зусиль для виконання домовленостей грудневого саміту лідерів “нормандського формату”.

“На жаль, я вимушений вам сказати, що багато з цих домовленостей досі не виконано. Безумовно, є досягнення. Сьогодні ми звільнили з полону 131 людину. Але продовжують стріляти, не завершена програма щодо розмінування, досі не допущений Червоний Хрест, а без цього неможливо ефективно продовжувати шукати всіх наших людей на непідконтрольної території. І досі не узгоджені три нові місця для розведення” — наголосив Єрмак.

Також він наголосив, що саме тому за дорученням Президента він запропонував це зробити представникам всіх інших трьох країн-учасників Нормандського формату долучитись і особисто приїхати до Мінську щоб побачити, що відбувається, чому не виконуються домовленості. “Висновок який ми зробили — сьогодні дуже важливо надати Мінську нового імпульсу. І Україна це робить. Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій в Мінську в Тристоронній контактній групі. Тобто, тепер наряду з керівником нашої делегації, паном Кучмою, його заступником стає віце-прем’єр міністр, пан Рєзніков, а також ми додаємо у кожній підгрупі представників відповідних міністерств на рівні не нижче заступника міністра, також додаємо представників парламенту. Так, кілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи”, - сказав Єрмак.

Як повідомляв УНН раніше, наступні засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі і її робочих груп заплановані на 13-14 травня. 

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