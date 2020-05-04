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Резников станет заместителем главы украинской делегации в ТКГ - Ермак

Киев • УНН

 • 13647 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников будет назначен заместителем председателя Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время видеоконференции, организованной Atlantic Council, передает УНН.

Резников станет заместителем главы украинской делегации в ТКГ - Ермак

"Наша боль, наша трагедия - это война на Донбассе. Мы не остановимся, пока вся наша территория не будет освобождена от оккупантов и мы не вернем наши территории, то есть и Донбасс, и Крым. Я хочу сказать, еще раз сказать слова благодарности нашим западным партнерам, нашим друзьям, которые все это время поддерживают украинский народ", - сказал Ермак.

По его словам, украинская власть прилагает максимум усилий для выполнения договоренностей декабрьского саммита лидеров "нормандского формата".

"К сожалению, я вынужден вам сказать, что многие из этих договоренностей до сих пор не выполнено. Безусловно, есть достижения. Сегодня мы освободили из плена 131 человека. Но продолжают стрелять, не завершена программа по разминированию, до сих пор не допущен Красный Крест, а без этого невозможно эффективно продолжать искать всех наших людей на неподконтрольной территории. До сих пор не согласованы три новые места для разведения", - отметил Ермак.

Также он отметил, что именно поэтому по поручению Президента он предложил это сделать представителям всех других трех стран-участниц Нормандского формата присоединиться и лично приехать в Минск чтобы увидеть, что происходит, почему не выполняются договоренности.

"Вывод который мы сделали - сегодня очень важно предоставить Минску новый импульс. И Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонний контактной группе. То есть, теперь наряду с руководителем нашей делегации, господином Кучмой, его заместителем становится вице-премьер-министр, господин Резников, а также мы добавляем в каждую подгруппу представителей соответствующих министерств на уровне не ниже заместителя министра, также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе", - сказал Ермак.

Как сообщал УНН ранее, следующие заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и ее рабочих групп запланированы на 13-14 мая.

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