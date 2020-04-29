В ОБСЄ назвали дату наступної зустрічі ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Наступні засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі і її робочих груп заплановані на 13-14 травня. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі зі зв'язків із засобами масової інформації Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).
“Наступна зустріч ТКГ відбудеться 13/14 травня. Умови проведення зустрічі ще належить визначити в залежності від розвитку ситуації з COVID-19 ”, - повідомили в ОБСЄ.
Нагадаємо, попередня зустріч в форматі ТКГ відбулася 22 квітня. За її підсумками в ОБСЄ повідомили, що сторони обговорювали питання, пов’язані з "особливим статусом" окремих районів Донецької та Луганської областей України та імплементацією “формули Штайнмайєра”, підготовку можливого наступного етапу обміну утримуваними за формулою “всіх на всіх”, а також питання водопостачання через лінію зіткнення на територію окупованого Донбасу.
У той же час в Офісі Президента заявили, що під час зустрічі було ініційовано створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України і Росії для вироблення механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні висловив бажання, щоб ТКГ інформувала про підсумки засідань глав зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки”.