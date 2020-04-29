В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Следующие заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и ее рабочих групп запланированы на 13-14 мая. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе по связям со средствами массовой информации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).