Переговоры глав МИДов в "нормандском формате" должны стать регулярными - Кулеба

"Я бы очень хотел, чтобы разговоры министров иностранных дел в "нормандском формате" стали регулярными, чтобы они не происходили как Пасха - раз в год, но по разным календарям. Чтобы мы имели регулярный контакт, чтобы была восстановлена и логика, которая с 2014 года закладывалась в институциональный механизм прекращения российской агрессии против Украины. Это когда существует "нормандский формат" на уровне лидеров, где одобряются наиболее принципиальные, стратегические решения, есть формат министров иностранных дел, которые должны регулярно оценивать динамику процесса и оказывать соответствующий импульс или вносить коррективы, механизм внешнеполитических советников, которые также находятся в контакте и нарабатывают определенные решения, и механизм ТКГ, занимающейся окончательным согласованием решений, проработкой всех деталей и обеспечением их выполнения", - сказал министр.

По его словам, заседание ТКГ происходит регулярно, как и контакт на уровне внешнеполитических советников, а вот контакты между министрами в какой-то момент "стали спорадическими".

По мнению Кулебы, это неправильно, все элементы должны работать "на максимальную мощность, с целью установления мира в Украине и прекращения оккупации наших территорий".

"Я также хотел бы, чтобы в конечном итоге мы вышли на формат, когда между ТКГ и форматом четырех министров была установлена более тесная операционная связь и чтобы ТКГ информировала по результатам своих заседаний министров о том, что происходит на заседании, какие решения достигаются, какие не достигаются. Это позволит министрам более активно реагировать на динамику событий и толкать вещи вперед. Восстановление целостного "нормандского" механизма и всех его составляющих является важным элементом достижения мира в Украине", - добавил министр.

Напомним, разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" предварительно запланирован на 30 апреля.