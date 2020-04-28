Переговори голів МЗС у "нормандському форматі" мають стати регулярними - Кулеба

"Я б дуже хотів, щоб розмови міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" стали регулярними, щоб вони не відбувались як Пасха - раз на рік, але за різними календарями. Щоб ми мали регулярний контакт, щоб була відновлена та логіка, яка з 2014 року закладалась в інституційний механізм припинення російської агресії проти України. Це коли існує "нормандський формат" на рівні лідерів, де схвалюються найбільш принципові, стратегічні рішення, є формат міністрів закордонних справ, які мають регулярно оцінювати динаміку процесу і надавати відповідний імпульс або вносити корективи, є механізм зовнішньополітичних радників, що також перебувають у контакті і напрацьовують певні рішення, і є механізм ТКГ, що займається остаточним узгодженням рішень, пропрацюванням всіх деталей та забезпеченням їх виконання", - сказав міністр.

З його слів, засідання ТКГ відбувається регулярно, як і контакт на рівні зовнішньополітичних радників, а ось контакти між міністрами з якогось моменту "стали спорадичними".

На думку Кулеби, це неправильно, всі елементи мають працювати "на максимальну потужність, з метою встановлення миру в Україні і припинення окупації наших територій".

"Я також хотів би, щоб зрештою ми вийшли на формат, коли між ТКГ і форматом чотирьох міністрів був встановлений більш тісних операційний зв’язок і щоб ТКГ інформувала за результатами своїх засідань міністрів про те, що відбувається на засіданні, які рішення досягаються, які не досягаються. Це дозволить міністрам більш активно реагувати на динаміку подій і штовхати речі вперед. Відновлення цілісного "нормандського" механізму і усіх його складових є важливим елементом досягнення миру в Україні", - додав міністр.

Нагадаємо, розмова по відеозв’язку міністрів закордонних справ країн-учасниць "нормандського формату" попередньо запланована на 30 квітня.