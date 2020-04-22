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Розмова по відеозв'язку глав МЗС у "нормандському форматі" запланована на 30 квітня

Розмова по відеозв'язку глав МЗС у "нормандському форматі" запланована на 30 квітня

Київ • УНН

 • 13153 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Розмова по відеозв’язку міністрів закордонних справ країн-учасниць “нормандського формату” попередньо запланована на 30 квітня. Про це УНН з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, розмова по відеозв'язку міністрів закордонних справ країн-учасниць Нормандського формату попередньо запланована на 30 квітня", - сказала Зеленко.

Вона нагадала, що міністр Дмитро Кулеба неодноразово наголошував на необхідності переговорів очільників МЗС.

"Сподіваємось на конструктивний підхід з боку Росії у справі пошуку рішення для досягнення миру на Донбасі і припинення агресії. Нам потрібно надати імпульс Нормандському процесу", - резюмувала Зеленко.

Нагадаємо, 10 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна працює над тим, щоб отримати згоду насамперед від РФ, а також Франції та Німеччини на проведення “нормандського саміту”, на якому обговорюються питання врегулювання на Донбасі. 

Як повідомляв УННзустріч у “нормандському форматі” на рівні радників мала відбутись 12 березня, але була перенесена на тлі карантина, введеного через поширення у світі коронавірусної інфекції.

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