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Разговор по видеосвязи глав МИД в "нормандском формате" запланирован на 30 апреля

Разговор по видеосвязи глав МИД в "нормандском формате" запланирован на 30 апреля

Киев  •  УНН

 • 13142 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц “нормандского формата” предварительно запланирован на 30 апреля. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц Нормандского формата предварительно запланирована н 30 апреля", - сказала Зеленко.

Она напомнила, что министр Дмитрий Кулеба неоднократно отмечал необходимость переговоров руководителей МИД.

"Надеемся на конструктивный подход со стороны России в деле поиска решения для достижения мира на Донбассе и прекращения агрессии. Нам нужно придать импульс нормандскому процессу", - резюмировала Зеленко.

Напомним, 10 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина работает над тем, чтобы получить согласие прежде всего от РФ, а также Франции и Германии на проведение "нормандского саммита", на котором обсуждаются вопросы урегулирования на Донбассе.

Как сообщал УНН, встреча в "нормандском формате" на уровне советников должна была состояться 12 марта, но была перенесена на фоне карантина, введенного из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.

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