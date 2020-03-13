Зустріч радників у “нормандському форматі” перенесли через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Зустріч у “нормандському форматі” на рівні радників мала відбутись 12 березня, але була перенесена на тлі карантина, введеного через поширення у світі коронавірусної інфекції. Про це заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає кореспондент УНН.
“Щодо "нормандського формату“ — зустріч радників мала відбутись 12 березня, але у зв’язку з карантином її перенесли. Ми будемо мати телефонну розмову наступного тижня між радниками, на якій ми будемо, в тому числі, говорити про дату можливого саміту лідерів, який повинен відбутись у Берліні. Сподіваюсь, у квітні”, — сказав керівник ОП.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС РФ вважають, що плани провести нормандський саміт у квітні - це "побажання Києва".
Додамо, що з 12 березня в Україні запроваджується карантин для протидії коронавірусу.