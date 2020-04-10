Україна очікує згоди від країн-учасниць на проведення "нормандського саміту"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна працює над тим, щоб отримати згоду насамперед від РФ, а також Франції та Німеччини на проведення “нормандського саміту”, на якому обговорюються питання врегулювання на Донбасі. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
“Варіант проведення "нормандського саміту" в онлайн-режимі поки що предметно не обговорюється. Але ми працюємо над тим, щоб отримати згоду всіх трьох країн, Російської Федерації насамперед, Франції та Німеччини на проведення такого саміту. І щойно ми зрозуміємо дату, ми перейдемо до обговорення формату” , - сказав Кулеба.
Нагадаємо, зустріч у “нормандському форматі” на рівні радників мала відбутись 12 березня, але була перенесена на тлі карантина, введеного через поширення у світі коронавірусної інфекції.