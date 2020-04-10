Украина ожидает согласия стран-участниц на проведение "нормандского саммита"

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина работает над тем, чтобы получить согласие прежде всего от РФ, а также Франции и Германии на проведение "нормандского саммита", на котором обсуждаются вопросы урегулирования на Донбассе. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.