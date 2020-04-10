Украина ожидает согласия стран-участниц на проведение "нормандского саммита"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 48297 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 57138 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 71292 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 71008 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100111 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79774 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101857 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105595 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130716 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130255 просмотра

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Украина ожидает согласия стран-участниц на проведение "нормандского саммита"

Украина ожидает согласия стран-участниц на проведение "нормандского саммита"

Киев  •  УНН

 • 11964 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина работает над тем, чтобы получить согласие прежде всего от РФ, а также Франции и Германии на проведение "нормандского саммита", на котором обсуждаются вопросы урегулирования на Донбассе. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Вариант проведения "нормандского саммита" в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается. Но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех стран, Российской Федерации прежде всего, Франции и Германии на проведение такого саммита. И как только мы поймем дату, мы перейдем к обсуждению формата", - сказал Кулеба.

Напомним, встреча в "нормандском формате" на уровне советников должна была состояться 12 марта, но была перенесена на фоне карантина, введенного из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.

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