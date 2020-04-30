Росія на переговорах у "нормандському форматі" представила своє бачення "консультативної ради"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Під час сьогоднішніх переговорів міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" - України, Росії, Німеччини та Франції – російська сторона порушила питання створення "консультативної ради". Про це заявив на брифінгу у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Мій російський "колега" Сергій Лавров порушив це питання (створення "консультативної ради" - ред.) і доволі детально висвітлив російську позицію з цього приводу. Але ми це питання не обговорювали. Ми вислухали позицію російського колеги щодо консультативної ради", - зазначив він.
Зі слів Кулеби, під час розмови російський міністр намагався "завести інтерпретацію реальності у прямий діалог між Києвом та так званими "Донецьком та Луганськом".
"У зв’язку з цим я хочу ще раз публічно наголосити, що Україна готова говорити з українцями, які проживають на окупованих територіях. Ба більше, ми прагнемо такого діалогу. Але ми не повинні говорити з тими незаконними формуваннями, які не уповноважені належним чином представляти інтереси українців з окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб", - додав дипломат.
Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленостей про створення "консультативної ради".
Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Україна у Мінську підписала домовленості про створення спеціальної "консультативної ради", в якій ОРДЛО фіксується в якості суб'єкта. Про це йдеться у рішенні Тристоронньої контактної групи за підсумками засідання 11 березня.
В Офісі Президента у відповідь заявили, що сторонами конфлікту у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі залишаються Україна і Росія.
Як повідомлялося в УНН, фракція "ХДС/ХСС" у Бундастазі Німеччини виступила із заявою про те, що спроби прямих переговорів України і ОРДЛО підривають зусилля Тристоронньої контактної групи.