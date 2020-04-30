Росія на переговорах у "нормандському форматі" представила своє бачення "консультативної ради"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 176447 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 132243 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 115801 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 123343 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 143145 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145226 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229942 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217351 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187547 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177332 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

2.7м/с
70%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 13846 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 13174 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 15156 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 13518 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 12770 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 176441 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 170789 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 290178 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 312560 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 394183 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 662 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55731 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38621 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52983 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54519 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Росія на переговорах у "нормандському форматі" представила своє бачення "консультативної ради"

Київ • УНН

 • 18593 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Під час сьогоднішніх переговорів міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" - України, Росії, Німеччини та Франції – російська сторона порушила питання створення "консультативної ради". Про це заявив на брифінгу у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Росія на переговорах у "нормандському форматі" представила своє бачення "консультативної ради"

"Мій російський "колега" Сергій Лавров порушив це питання (створення "консультативної ради" - ред.) і доволі детально висвітлив російську позицію з цього приводу. Але ми це питання не обговорювали. Ми вислухали позицію російського колеги щодо консультативної ради", - зазначив він.

Зі слів Кулеби, під час розмови російський міністр намагався "завести інтерпретацію реальності у прямий діалог між Києвом та так званими "Донецьком та Луганськом".

"У зв’язку з цим я хочу ще раз публічно наголосити, що Україна готова говорити з українцями, які проживають на окупованих територіях. Ба більше, ми прагнемо такого діалогу. Але ми не повинні говорити з тими незаконними формуваннями, які не уповноважені належним чином представляти інтереси українців з окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб", - додав дипломат.

Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленостей про створення "консультативної ради".

Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Україна у Мінську підписала домовленості про створення спеціальної "консультативної ради", в якій ОРДЛО фіксується в якості суб'єкта. Про це йдеться у рішенні Тристоронньої контактної групи за підсумками засідання 11 березня.

В Офісі Президента у відповідь заявили, що сторонами конфлікту у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі залишаються Україна і Росія. 

Як повідомлялося в УНН, фракція "ХДС/ХСС" у Бундастазі Німеччини виступила із заявою про те, що спроби прямих переговорів України і ОРДЛО підривають зусилля Тристоронньої контактної групи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41