Зеленский утвердил порядок проведения осмотра разведывательных органов

"Согласно части четвертой статьи 27 Закона Украины "О национальной безопасности Украины" постановляю утвердить Порядок проведения осмотра разведывательных органов Украины (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в документе.

Также постановлено контроль за выполнением этого указа возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, в мае Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим вооруженных сил Украины.