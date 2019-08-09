Зеленский утвердил порядок проведения осмотра разведывательных органов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о порядке проведения осмотра разведывательных органов Украины, передает УНН со ссылкой на указ Главы государства №589/2019.
"Согласно части четвертой статьи 27 Закона Украины "О национальной безопасности Украины" постановляю утвердить Порядок проведения осмотра разведывательных органов Украины (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в документе.
Также постановлено контроль за выполнением этого указа возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, в мае Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим вооруженных сил Украины.