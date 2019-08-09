Зеленський затвердив порядок проведення огляду розвідувальних органів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про порядок проведення огляду розвідувальних органів України, передає УНН із посиланням на указ Глави держави №589/2019.
"Відповідно до частини четвертої статті 27 Закону України "Про національну безпеку України" постановляю затвердити Порядок проведення огляду розвідувальних органів України (додається, для службового користування)", - йдеться у документі.
Також постановлено контроль за виконанням цього указу покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Нагадаємо, у травні Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем збройних Сил України.