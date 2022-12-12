Зеленский предложил россии начать вывод своих войск на Рождество
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 предложил россии начать вывод своих войск на Рождество, передает УНН.
Цитата
“Предлагаем россии осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят. Впереди праздники, которые отмечают миллиарды людей: Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю россии хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины”, – заявил Зеленский.
Детали
Он отметил, что если россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий.
Президент добавил, что ответ из москвы покажет, чего там на самом деле хотят: будь то дальнейшее противостояние с миром, или, наконец, завершение агрессии.
“Я надеюсь, что вы поддержите такой наш призыв. Ибо это – глобальный интерес. И это – часть нашей формулы мира. Оккупант должен уйти. Это обязательно произойдет. И я не вижу причин, почему россии не сделать это сейчас, на Рождество”, – обратился Зеленский к участникам саммита стран G7.
Дополнение
Зеленский обратился к лидерам стран G7 и назвал три шага, которые ускорят наступление мира в Украине.