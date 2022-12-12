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Зеленський запропонував росії розпочати виведення своїх військ на Різдво

Зеленський запропонував росії розпочати виведення своїх військ на Різдво

Київ • УНН

 • 790206 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів країн G7 запропонував росії розпочати виведення своїх військ на Різдво, передає УНН.

Цитата

“Пропонуємо росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке у москві так часто говорять. Попереду свята, які відзначають мільярди людей: Різдво за григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України”, – заявив Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що якщо росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій.

Президент додав, що відповідь із москви покаже, чого там насправді хочуть: чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії.

“Я сподіваюся, що ви підтримаєте такий наш заклик. Бо це – глобальний інтерес. І це – частина нашої формули миру. Окупант повинен піти. Це неодмінно станеться. І я не бачу причин, чому росії не зробити б це зараз, на Різдво”, – звернувся Зеленський до учасників саміту країн G7.

Доповнення

Зеленський звернувся до лідерів країн G7 та назвав три кроки, які прискорять настання миру в Україні.

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