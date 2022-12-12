Зеленський запропонував росії розпочати виведення своїх військ на Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів країн G7 запропонував росії розпочати виведення своїх військ на Різдво, передає УНН.
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“Пропонуємо росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке у москві так часто говорять. Попереду свята, які відзначають мільярди людей: Різдво за григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України”, – заявив Зеленський.
Деталі
Він зазначив, що якщо росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій.
Президент додав, що відповідь із москви покаже, чого там насправді хочуть: чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії.
“Я сподіваюся, що ви підтримаєте такий наш заклик. Бо це – глобальний інтерес. І це – частина нашої формули миру. Окупант повинен піти. Це неодмінно станеться. І я не бачу причин, чому росії не зробити б це зараз, на Різдво”, – звернувся Зеленський до учасників саміту країн G7.
Доповнення
Зеленський звернувся до лідерів країн G7 та назвав три кроки, які прискорять настання миру в Україні.