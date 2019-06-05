Зеленский призвал Туска к ужесточению санкций в отношении РФ

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26445 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 48152 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 65242 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117483 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136880 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144475 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130131 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
Зеленский призвал Туска к ужесточению санкций в отношении РФ

Зеленский призвал Туска к ужесточению санкций в отношении РФ

Киев  •  УНН

 • 9546 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Президентом Европейского совета Дональдом Туском проинформировал последнего о продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму, выразил благодарность за неизменную позицию ЕС в поддержку Украины и призвал к дальнейшей консолидации международных усилий и усилению санкционного давления с тем, чтобы вернуть мир в Украину. Об этом заявил Зеленский по результатам встречи с Туском в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

"Я проинформировал сегодня господина Дональда Туска и других партнеров о продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму, выразил благодарность за неизменную позицию ЕС в поддержку Украины и призвал к дальнейшей консолидации международных усилий и усилению санкционного давления с тем, чтобы вернуть мир в Украину. Это моя главная миссия как каждого гражданина Украины", - сказал Президент.

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По его словам, с Туском они также обсудили ситуацию относительно незаконного задержания в РФ граждан Украины, в том числе 24-х военных моряков, а также совместные усилия Украины и ЕС в борьбе за их освобождение.

Напомним, 5 июня президент Европейского совета Дональд Туск встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

4-5 июня проходит визит Президента Украины к институтам Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Накануне Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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