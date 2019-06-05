Зеленський закликав Туска до посилення санкцій щодо РФ

КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом Європейської ради Дональдом Туском поінформував останнього про триваючу російську агресію на Донбасі та у Криму, висловив вдячність за незмінну позицію ЄС на підтримку України та закликав до подальшої консолідації міжнародних зусиль та посилення санкційного тиску з тим, щоб повернути мир в Україну. Про це заявив Зеленський за результатами зустрічі з Туском у Брюсселі, передає кореспондент УНН.