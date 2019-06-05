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Зеленський закликав Туска до посилення санкцій щодо РФ

Зеленський закликав Туска до посилення санкцій щодо РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом Європейської ради Дональдом Туском поінформував останнього про триваючу російську агресію на Донбасі та у Криму, висловив вдячність за незмінну позицію ЄС на підтримку України та закликав до подальшої консолідації міжнародних зусиль та посилення санкційного тиску з тим, щоб повернути мир в Україну. Про це заявив Зеленський за результатами зустрічі з Туском у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

“Я поінформував сьогодні пана Дональда Туска та інших партнерів про триваючу російську агресію на Донбасі та в Криму, висловив вдячність за незмінну позицію ЄС на підтримку України та закликав до подальшої консолідації міжнародних зусиль та посилення санкційного тиску з тим, щоб повернути мир в Україну. Це моя головна місія як кожного громадянина України”, — сказав Президент.

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З його слів, з Туском вони також обговорили ситуацію щодо незаконного затримання в РФ громадян України, в тому числі 24-х військових моряків, а також спільні зусилля України і ЄС у боротьбі за їхнє звільнення.

Нагадаємо, 5 червня президент Європейської ради Дональд Туск зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

4-5 червня відбувається візит Президента України до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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