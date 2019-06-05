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Боротьба з корупцією, судова реформа та електронне врядування: Зеленський в Брюсселі назвав пріоритети

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Команда нового Президента основними пріоритетами бачить боротьбу з корупцією, забезпечення ефективної роботи антикорупційних органів, судову реформу та створення електронного врядування. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

“Я разом з командою налаштований впроваджувати реформи та змінювати на краще життя в нашій державі. Ініційовані мною дострокові вибори в Верховну раду України покликані прискорити процес перезавантаження політичної системи України. Системи, яка просякнута корупцією. Тому окремим, надважливим напрямком нашої роботи, моєї особисто, буде саме активізація боротьби з корупцією, забезпечення ефективної роботи антикорупційних органів, судова реформа та створення електронного врядування”, - сказав Зеленський.

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Він також додав, що серед своїх ключових пріоритетних завдань бачить протидію російській агресії та консолідацію міжнародної підтримки у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 5 червня президент Європейської ради Дональд Туск зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

4-5 червня відбувається візит Президента України до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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