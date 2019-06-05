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Борьба с коррупцией, судебная реформа и электронное управление: Зеленский в Брюсселе назвал приоритеты

Борьба с коррупцией, судебная реформа и электронное управление: Зеленский в Брюсселе назвал приоритеты

Киев  •  УНН

 • 10128 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Команда нового Президента основными приоритетами видит борьбу с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов, судебную реформу и создание электронного управления. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с Президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

"Я вместе с командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашей стране. Инициированные мной досрочные выборы в Верховную Раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины. Системы, которая пропитана коррупцией. Поэтому отдельным, важнейшим направлением нашей работы, моей лично, будет именно активизация борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления", - сказал Зеленский.

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Он также добавил, что среди своих ключевых приоритетных задач видит противодействие российской агрессии и консолидации международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, 5 июня президент Европейского совета Дональд Туск встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

4-5 июня проходит визит Президента Украины к институтам Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Накануне Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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